Serie D, il calendario riprenderà il 29 novembre: spazio ai recuperi

La serie D ferma il campionato e dà spazio ai recuperi. E' arrivata l'ufficiale del Consiglio del Dipartimento Interregionale. La stagione ripartirà il 29 novembre, ma nel frattempo si darà priorità al recupero di tutte le gare rinviate, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 Novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato. In conformità alle vigenti disposizioni, è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste. La calendarizzazione dei recuperi ha tenuto conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti fiduciari ed obbligatori ancora in atto. Il Forlì scenderà in campo mercoledì 18 novembre per recuperare la sfida contro il Fiorenzuola.