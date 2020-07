Serie D, il Forlì ha depositato la documentazione per l'iscrizione al campionato

Il Forlì calcio ha depositato mercoledì la documentazione necessaria all’iscrizione al campionato Nazionale di Serie D 2020/2021. "Attendiamo ora la conferma dell’iscrizione che arriverà entro il 28 luglio", comunica la società. In attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche, il Dipartimento Interregionale ha indicato le date di inizio delle proprie competizioni per la stagione 2020/2021: si parte il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, poi il 27 settembre al via la Serie D e il 10 ottobre il campionato Juniores.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.