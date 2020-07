Serie D, il Forlì supera l'esame del Covisod: ufficializzata l'iscrizione al prossimo campionato

Salvo novità, le prime gare ufficiali del Forlì per la stagione sportiva 2020/21 saranno il 20 settembre per la Coppa Italia ed il 27 settembre per l'avvio del campionato