Sette azzurri al via al Challenger Città di Forlì 5 al TC Villa Carpena

Italiani all’assalto del Challenger Città di Forlì 5 che inizia domani (lunedì) sui campi indoor e hard del TC Villa Carpena, con gli incontri di primo turno. In tabellone sette azzurri, con il ritorno in campo di Salvatore Caruso, il siciliano già top 100 del mondo e n.3 del torneo, fermato da un infortunio alla schiena la settimana scorsa proprio nel torneo Città di Forlì 4 e ora voglioso di rivincite. Altro italiano testa di serie sarà il numero 8 Franco Agamenone. Di qualità anche il resto del gruppo azzurro in gara con gli esperti Lorenzo Giustino, Stefano Napolitano (miglior italiano proprio nel Città di Forlì 4) e Andrea Pellegrino in campo, e con i talentuosi Flavio Cobolli (19 anni) e Matteo Arnaldi (20 anni) nel main draw con wild card.

Di grande qualità anche l’entry list del torneo romagnolo del Villa Carpena, organizzato da NEN Events, quinto appuntamento challenger dell’anno, una serie unica nel suo genere che ha portato Forlì a essere la città europea del tennis del 2022. Il numero 1 è Tomas Machac, n.118 Atp, che a 21 anni già rappresenta la sua Repubblica Ceca in Coppa Davis; così come il numero 2, il bosniaco di Sarajevo Damir Dsumhur, 29 anni, bandiera della Bosnia Herzegovina in Coppa Davis e già n.23 del mondo. In tabellone tanti esperti professionisti in cerca di punti mondiali Atp come l’ex n.44, lo slovacco Lacko; il tedesco Marterer, ex n.45; il portoghese Elias, ex n.57; l’ucraino di coppa Davis Marchenko, già n.49 Atp.

Nel torneo di qualificazione, iniziato oggi e che porterà i migliori sei nel tabellone principale, sette giocatori italiani al via: Giulio Zeppieri, Andrea Arnaboldi, Matteo Viola e le wild card Giovanni Oradini, Gianmarco Ferrari, Simone Vaccari e Francesco Maestrelli. Numero 1 delle quali è l’americano Mmoh, n.228 Atp.