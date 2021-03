A Forlì il gran finale della Coppi e Bartali: gara senza pubblico, come cambia la circolazione

Sabato Forlì ospiterà la quinta e ultima tappa della settimana internazionale Coppi e Bartali. La manifestazione, come comunicato dalla Prefettura di Forlì-Cesena, avrà luogo nel pieno rispetto della normativa anti Covid, compresa nel caso specifico l'assenza di pubblico. Per consentire lo svolgimento della gara, verranno attuati dei provvedimenti di modifica temporanea della circolazione. Gli assistenti civici e i volontari del Quartiere di San Martino in Strada, coordinati dalla Polizia Locale, hanno provveduto a distribuire ai residenti e ai commercianti delle zone interessate dal circuito tutto il materiale informativo in merito ai provvedimenti che saranno messi in atto.

Al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, sabato vigerà il divieto di fermata dalle 6 alle 18 in Corso della Repubblica e anche divieto di transito nel tratto compreso tra via Flavio Biondo e piazza Saffi. Il tratto di Corso della Repubblica compreso tra via Flavio Biondo e piazzale della Vittoria sarà invece chiuso al traffico esclusivamente al momento del transito della gara, così come i tratti dell'intero percorso che caratterizza il circuito della gara. La manifestazione sarà trasmessa in differita di alcune ore su Rai Sport (canale 57) pochi minuti dopo mezzanotte.