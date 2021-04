Si prolunga la sosta del Forlì: la Correggese finisce in quarantena

Si prolunga il periodo di sosta per il Forlì dopo la decisione del Dipartimento Interregionale

Sarebbe dovuto scendere in campo il prossimo 5 maggio per la sfida contro la Correggese. Ed invece si prolunga il periodo di sosta per il Forlì. Il Dipartimento Interregionale, dopo aver preso atto della documentazione allegata dal Servizio Sanitario Regionale, giovedì mattina ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita a causa della quarantena di 15 giorni a cui è sta obbligata la squadra avversaria.