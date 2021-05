Softball, la seconda giornata vede la Fiorini impegnata contro Collecchio

La Poderi dal Nespoli Forlì debutta in casa contro la formazione del Collecchio, play-ball sabato ore 17:00 gara 1 a seguire gara 2. Il campionato di softball 2021 gioca la seconda giornata. Per la Poderi dal Nespoli è ora di tornare sul proprio diamante. A sfidare le forlivesi sarà Collecchio; l'inizio di garauno è fissato per le ore 17, e garadue si disputerà mezz'ora dopo la conclusione della prima. Sarà l'ultima volta senza pubblico: dal 5 giugno, match contro Castelfranco Veneto, gli spettatori potranno tornare sulle tribune del "Buscherini".

Squadra inalterata rispetto alle passate stagioni, Collecchio parte ogni anno con il ruolo di outsider e l'obiettivo di inserirsi nel discorso playoff. Rispetto al 2020, la squadra emiliana ha inserito due americane nuove: l'interno Grimm e la lanciatrice Paulson, quest'ultima già vista nel campionato di A1 2018 con la casacca dell'Unione Fermana. Se non altro, le parmensi sono partite con il piede giusto: sono state l'unica formazione del girone B a uscire dal primo turno con il bottino pieno dopo aver superato Caserta; le altre quattro squadre hanno invece diviso la posta, Pianoro con Castelfranco e -appunto- Forlì con Sesto Fiorentino.

Quella di garadue contro la Sestese è stata una sconfitta anche meritata, ma che ha sorpreso principalmente nelle proporzioni: Forlì non incassava una "manifesta" da lungo tempo, e mai era successo nella giornata inaugurale di campionato. Questo non farà che aumentare la comprensibile voglia di riscatto con cui la Poderi dal Nespoli scenderà in campo. I duelli in pedana vedranno impegnati la forlivese Cacciamani e la collecchiese Tagliavini in garauno, mentre a seguire ci sarà il match tra le lanciatrici straniere, Leonella Elizabeth e Sarah Paulson.