Softball, ancora una prova con tante ombre per la Poderi dal Nespoli: girone d'andata chiuso al terzo posto

Ancora una prova con tante ombre, terzo pareggio in cinque giornate per la Poderi dal Nespoli che vince gara uno ma cede poi in gara due alle campane del Caserta. La formazione romagnola chiude così il girone di andata al terzo posto in classifica, ultimo posto valido per la post season, alle spalle di Castelfranco e Pianoro. La squadra romagnola che stà attraversando il classico “momento no” nelle prestazioni ha mostrato qualche segnale di miglioramento in gara 1, sabato pomeriggio al Buscherini, contro le campane del Caserta.

In pedana la sfida fra due giocatrici del team Italia la pitcher di casa Ilaria Cacciamani e per le Campane la giovane LaCatena Alexia. La partita si apre con un triplo della LaCatena sul conto pieno, Cacciamani reagisce e con una rimbalzante e due strike-out chiude la ripresa indenne. Nella parte bassa della ripresa Forlì porta due corridori sulle basi ma lo strike-out su Banchelli chiude la ripresa. La gara si sblocca al terzo inning con un out Piancastelli batte una lunga palla che si stampa sulla rete di fondo e diventa un triplo per il corridore, Cacciamani coglie subito l’occasione e con un singolo spinge a casa il primo punto forlivese. 1-0 il parziale al terzo inning. Al quinto inning arriva il punto del 2-0, questa volta Piancastelli in base per ball viene spinta a casa dal triplo di Cacciamani. Nelle ultime due riprese Cacciamani con concede più nulla e chiude con 3 valide concesse e 11 gli strike-out messi a segno. Non da meno la naturalizzata LaCatena che sebbene accusa il doppio delle valide, mette a segno 10 strike-out e colpisce una delle tre valide delle Campane.

Gara 2, sembra nascere sotto buoni auspici al primo inning l’attacco forlivese passa in vantaggio, Piancastelli aggredisce il primo lancio e batte la pallina oltre la recinzione per 1-0 iniziale. Il Caserta pareggia alla terza ripresa 1-1, nell’inning successivo la Poderi ristabilisce le distanze apre la ripresa Ricchi con un triplo che poi corre a casa sulla battuta di Onofri Carlotta per il parziale di 2-1. Al sesto inning succede quello che non vorresti l’Olandese Elizabeth in pedana per Forlì litiga con la zona di strike e concede qualche baseball di troppo, con i corridori sulle basi viene entra in pedana Banchelli ma Caserta continua a crederci e complice anche 2 errori delle locali saranno ben 6 i punti segnati dalle campane per il momentaneo 2-7. Nella parte bassa dell’inning l’attacco forlivese sembra ritrovarsi e segna 4 punti lasciando anche il corridore del pareggio in terza, 6-7 alla fine della sesta ripresa. Nell’ultimo attacco possibile per il Forlì il cambio in pedana tra la straniera Gongora e il pitcher di gara 1 LaCatena blocca la rimonta delle romagnole due strike-out e una rimbalzante chiudo l’incontro a favore del Caserta.

Continua così il momento no per le romagnole, al giro di boa si ritrovano terze in classifica con una media di .500 cinque gare vinte e cinque perse, ultima posizione valida per accedere alla PostSeason con due gare di distacco dal Pianoro che domenica ha vinto il doppio scontro con il Collecchio e tre dalla capolista Thunders che invece è stata fermata sul pareggio dalla Sestese, e sarà appunto la Sestese a fare visita alle romagnole per la prima giornata di ritorno sabato prossimo sempre sul campo del Buscherini.