Softball, colpo di mercato per la Poderi dal Nespoli: ingaggiata la nazionale Laura Vigna

La Poderi Dal Nespoli Softball Forlì ha chiuso l’accordo con l’esterno Laura Vigna. Classe 1999, Vigna è un giovane talento di origine piemontese. Gioca nella Nazionale Italiana di Softball. Insieme alle forlivesi Cacciamani, Piancastelli e Ricchi, si sta allenando per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Vigna ha esordito in Serie A1 a diciassette anni nella squadra de La Loggia. Nelle tre stagioni con la squadra di Bussolengo, ha vinto due volte il massimo campionato italiano e due volte la Coppa dei Campioni, l’ultima nel campo di Forlì nel 2018. Nel 2020 la giocatrice piemontese ha vestito la casacca di Saronno, argento alle finali nazionali.

Vigna si unisce alla Poderi dal Nespoli per la stagione 2021, e commenta: "Nel 2021 giocherò a Forlì e non vedo l’ora". Anche il presidente del club, Giovanni Bombacci si dice felice di questo accordo: "Vigna è una giovane con ottimi numeri. Sono certo che sarà un valore aggiunto per la nostra squadra". La squadra romagnola è in attesa di avere maggiori informazioni dalla Fibs (Federazione Italiana Baseball e Softball) per la stagione 2021, soggetta all’andamento della pandemia. Oltre al campionato di serie A1, in agosto il Softball Forlì prenderà parte alla Coppa dei Campioni, il torneo più prestigioso riservato ai club europei.