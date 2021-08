Softball, Forlì campione d'Europa: "Un motivo di orgoglio per la nostra città"

All'indomani del successo in Premiere Cup, la Coppa dei Campioni di softball, arrivano le congratulazioni alle ragazze del Poderi del Nespoli Forlì. Una vittoria strappata contro ogni previsione contro il Bollate di Milano per 5-2. "Senza i favori del pronostico, le nostre ragazze sono riuscite a sconfiggere le pretendenti al titolo - sono le parole del consigliere comunale della Lega, Albert Bentinvogli -. Due anni fa la vittoria della coppa delle coppe e oggi la conquista del trofeo più prestigioso. Ad oggi tra gli sport di squadra, il softball forlivese, si configura come la società forlivese più titolata della storia. Un motivo di orgoglio per la nostra città e per tutto il mondo dello sport forlivese. Grazie di cuore alla Poderi del Nespoli per l’immagine e lustro che danno alla nostra Forli".