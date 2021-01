Softball, l'olandese Juni Francisca alla guida della Poderi Dal Nespoli

La Poderi Dal Nespoli Softball Forlì ha annunciato l’ingaggio dell’olandese Juni Francisca in qualità di head coach per la stagione 2021. Francisca sarà affiancato da Giulio Brusa (dal 1998 con la squadra romagnola), Paola Marfoglia e Loredana Auletta.

Il Presidente della Poderi dal Nespoli Giovanni Bombacci si dice entusiasta di iniziare un nuovo percorso con il capo allenatore olandese: “Juni ha l’esperienza per dare nuovi stimoli al nostro gruppo di atlete della squadra maggiore e all’intero club. Sperando di poter tornare presto sul campo in sicurezza, gli auguro un buon lavoro!”.

Francisca può infatti vantare una grande esperienza alla guida della Nazionale Maggiore dei Paesi Bassi, con cui ha conquistato un argento e un oro agli Europei, rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Il neoallenatore della Poderi dal Nespoli ha inoltre guidato la squadra orange alla conquista di uno storico quarto posto nel mondiale assoluto di softball femminile nel 2016 in Canada.

Per quanto riguarda i clubs, l’allenatore olandese è alla sua seconda stagione in Italia, dopo aver allenato le Campionesse d’Italia del 2019 del Bussolengo nella passata stagione. In precedenza, era stato capo allenatore di Birds Zoetermeer, Twins e Sparks Haarlem, vincendo sia il titolo nazionale che la Coppa delle Coppe europea.