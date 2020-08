Softball, la Poderi dal Nespoli in campo per l’ultimo turno del girone di ritorno

La Poderi dal Nespoli torna subito in campo, martedì 11 agosto si disputa l’anticipo dell’ultima giornata del girone di ritorno, gare previste inizialmente per il 15 agosto. La Poderi dal Nespoli sarà in trasferta sul campo emiliano della formazione del Collecchio con inizio gara 1 ore 18,00 gara due a seguire.

Sarà uno scontro testa coda, le forlivesi ancora imbattute con 10 vittorie e le parmensi con una sola vittoria all’ultimo posto del girone. Guardando le statistiche Il miglior attacco del girone con .419 di media battuta e 83 punti segnati contro la peggior pedana del girone 6.37 di media ERA con 78 punti concessi.

Una doppia vittoria forlivese chiuderebbe il discorso leadership del girone a tre giornate dalla fine della regular season.

All’andata a Forlì fini con due nette vittorie forlivesi 8-1 dopo sei riprese e 3 Home Run di Piancastelli in gara uno, e 9-4 in gara 2 con il Collecchio che mise sotto pressione la difesa forlivese recuperando 4 punti e pareggiando il punteggio al 5° inning 4-4, ma sette valide negli ultimi due attacchi forlivesi ristabilirono le distanze per il 9-4 finale.

Prossimo impegno il 22 agosto sul campo delle Blue Girls Bologna per la prima giornata della seconda andata del girone “B”.