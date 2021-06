Softball, la Poderi dal Nespoli non va oltre il pareggio contro le BlueGirls

Non va oltre il pareggio la seconda trasferta stagionale per la Poderi dal Nespoli nel massimo campionato di softball. Sul campo di Pianoro ospite della formazione bolognese delle BlueGirls le romagnole vincono nettamente gara 1 con il punteggio di 14-3 alla 4^ ripresa ma cedono con il minimo scarto gara 2 1-0 il risultato finale a favore delle felsinee. Un risultato che fa scalare di una posizione in classifica le due formazioni che ora seguono di una gara la capolista la formazione veneta del Castelfranco, che ha vinto ambedue gli incontri con il Collecchio (7-6 gara 1 e 8-0 gara 2 i risultati). In coda alla classifica del Girone B si segnala la prima vittoria del Caserta ai danni della Sestese 9-1- a favore delle toscane in gara 1 e 4-2 il finale per le campane in gara 2. La classifica vede le Thunders in testa con 5 vittorie ed 1 sconfitta, seguite dal duo Poderi dal Nespoli, Bologna con 4-2, altro duo al quarto posto Collecchio e Sestese 2-4 ed infine Caserta con 1-5.

Le partite

Gara 1 ha visto le romagnole sfruttare alcune basi ball concesse dal lanciatore partente ed un errore della difesa bolognese, segnando i primi due punti sul tabellone. Dopo tre facili eliminazioni subite dalla Poderi nel secondo inning, alla terza ripresa l’attacco romagnolo confeziona un big inning, 8 le valide colpite, di cui due doppi a basi piene di Veronica Onofri e Beatrice Ricchi che valgono nel complesso 6 RBI, si aggiunge qualche base ball e nonostante il cambio in pedana del pitcher Bortolotti sostituisce Nannetti saranno 10 i punti segnati alla fine della terza ripresa dall’attacco forlivese. Nella seconda parte dell’inning le Bolognesi vanno a segno con due punti complice anche gli unici due errori forlivesi dell’incontro. 2-12 il parziale alla terza ripresa. Nel quarto inning altri due punti delle forlivesi e nonostante il punto delle padrone di casa il risultato si fissa sul 3-14 risultato che sancisce così la fine anticipata della gara a favore delle romagnole.



Gara 2, partita completamente diversa avara di punti, le due lanciatrici Elizabeth per la Poderi e l’americana Knudsen per le Blue Girls prendono in mano la gara. Dopo un primo inning nel quale la Poderi porta due corridori sulle basi (2 baseball) ma non riesce poi a farli avanzare, sarà la volta delle bolognesi che al secondo inning mettono a segno 3 delle 5 valide concesse dalla lanciatrice del Forlì e segnano il punto del vantaggio 1-0 con Texeira spinta a casa dal singolo di Oliveti. La partita si cristallizza, i lanciatori dominano, qualche corridore sulle basi saranno 8 a testa fra le due formazione ma massima attenzione delle difese 0 errori per ambedue gli schieramenti. La partita si chiude con il minimo scarto a favore delle padrone di casa del Pianoro 1-0.



Nel Girone A primo stop stagionale per il Saronno che cede gara 1 al Bollate 1-0 il risultato a favore delle Milanesi, mentre gara 2 va alle varesine con un netto 8-0. Il Caronno seppur soffrendo in gara 1 contro il New Bollate vince per 1-0 e chiude lo sweep imponendosi in gara 2 6-0 il finale, infine Nuoro e Parma si dividono la posta, gara 1 vinta dalle Nuoresi 8-0 mentre gara 2 vinta dalle parmensi 7-0. La classifica vede il Saronno in testa con 5 vittorie su 6 incontri, segue il trio Bollate, Caronno e Parma con 4-2, Nuoro 1-5 ed infine a zero vittorie New Bollate.