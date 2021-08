Softball, la Poderi dal Nespoli riprende il cammino in campionato incontrando la capolista Thunders

Ancora un ultimo sforzo per la Poderi dal Nespoli. Il campionato di softball riprende dopo sosta per lo svolgimento delle coppe europee di club. Forlì è tornata dalla Coppa Campioni con il trofeo in mano: è la quarta Premiere Cup della sua storia il che, sommando le sei Coppe delle Coppe, consente alla società romagnola di raggiungere la doppia cifra nel trofei continentali.

Per la Poderi dal Nespoli gli ultimi due turni di stagione regolare sono entrambi in campo esterno: la A1 infatti per le romagnole terminerà sabato 4 settembre a Caserta, ma prima c'è la difficile trasferta di Castelfranco Veneto, contro la capolista del girone B. E' un match che vale il primo posto stagionale, e con esso la possibilità di saltare il primo turno di playoff. La Poderi dal Nespoli è matematicamente qualificata alla post-season, assieme allo stesso Castelfranco, che le forlivesi tallonano a una lunghezza di distanza: con quattro successi, ci sarebbe il sorpasso sulle rivali e la garanzia di vincere il girone; in caso di pari nel match di sabato, Forlì al 99% non ce la farebbe perché in caso di arrivo alla pari le trevigiane sarebbero davanti nel bilancio degli scontri diretti. Non va infatti dimenticato che nell'incontro di andata le Thunders passarono con facilità al "Buscherini": senz'altro si trattò della peggior prova stagionale delle romagnole.

Rispetto a quel giorno, Forlì avrà una Piancastelli in meno (negli Stati Uniti per giocare con le Pro), e due straniere nuove in più, la lanciatrice Samantha Sheeley, già scesa in campo ad agosto nel match contro Pianoro, e la messicana Suzannah Brookshire.

Poiché il diamante di Castelfranco non è illuminato, la partita si gioca con congruo anticipo rispetto all'orario istituzionale: il play-ball di garauno sarà dato alle 14.00, e garadue si giocherà mezz'ora dopo la conclusione della prima. I duelli in pedana vedranno la forlivese Cacciamani contro Biasi nella prima partita, mentre nella ripetizione si sfideranno Sheeley e Ray.