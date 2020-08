Softball, la Poderi dal Nespoli ritrova il suo pubblico in casa nella sfida contro la Sestese

Il campionato di softball 2020 si avvia alla conclusione della fase regolare. Alla Poderi dal Nespoli Forlì restano da disputare due doppi incontri, entrambi sul diamante di casa, all'interno del polisportivo "Buscherini": sabato ospiterà la Sestese, e quello successivo il Collecchio. Quindi inizieranno i playoff, cui le romagnole approdano forti del primo posto nel proprio girone e con il piccolo vantaggio di poter saltare il primo turno e iniziare direttamente dalle semifinali.

La nota positiva è quella che il ritorno sul diamante forlivese coincide anche con la riapertura seppur parziale delle tribune dell'impianto forlivese, numero contingentato, uso della mascherina, assegnazione dei posti saranno le regole per accedere agli spalti in base alle linee guida della regione Emilia Romagna previste per la presenza di pubblico agli eventi sportivi. Come sempre è prevista la diretta Youtube sul canale della Softball Forlì

Nello scorso fine settimana, sul campo del Pianoro, è arrivata la prima sconfitta. Che però non cambia di una virgola la sostanza di una stagione fin qui eccellente, per non dire al di sopra delle attese. E' stata finora una Forlì con molte luci e poche ombre; se proprio si vuole trovarla, l'unica nota storta viene dalla difesa, che si è macchiata di troppi errori (Pianoro e perfino Sesto hanno fatto meglio) e che talvolta è apparsa per così dire "spensierata". Però è anche vero che la squadra ha tirato il fiato, una volta raggiunta la matematica certezza del primo posto, e che avrà diritto di farlo anche in questi due turni residui, prima di riproporre le sue qualità durante la corsa verso lo scudetto.

Le cattive notizie dicono che l'americana Gibson è ancora indisponibile: la botta al polso rimediata in allenamento una decina di giorni fa consiglia la massima prudenza. Anche se Gibson ha bisogno di ritrovare l'abitudine al gioco, come e più delle compagne, è giusto e necessario non rischiarla in partite che ai fini della classifica non hanno niente da dire. La lista delle buone notizie comprende il rientro in squadra di Laghi e Ghilardi, l'una infortunatasi già alla prima partita di campionato, l'altra indisponibile per motivi di studio e lavoro: entrambe tornano al momento giusto e saranno preziose per il finale di stagione.

La Sestese viene a Forlì a caccia di almeno una vittoria per garantirsi il terzo posto finale e con esso l'ultimo biglietto utile per la post season. Forse non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, le possibilità di essere scavalcate dal Collecchio sono molto virtuali e poco reali, e tuttavia dalle fiorentine ci si aspetta un confronto serrato. Nei quattro scontri diretti fin qui giocati, Forlì è stata messa alla frusta almeno un paio di volte, segno di un avversario che mal si adatta alle caratteristiche della squadra romagnola. Gli orari di gioco sono quelli consueti del campionato. Le squadre scendono in campo alle 18, e garadue si gioca 30' dopo la conclusione della prima partita.