Softball, la Poderi Nespoli ad un gara dalla semifinale play-off

Passata la pausa ferragostana riprende il massimo campionato di softball. La formula prevede la disputa della seconda andata, tre doppie sfide fra le quattro formazioni del Girone “B” chiuderanno la regular season. La Poderi dal Nespoli finora imbattuta con 12 vittorie, capolista del girone, a cui manca solo una vittoria, nelle prossime 6 gare, per la matematica conferma del passaggio ai play-off come prima del girone e passare così direttamente alle semifinali saltando il turno preliminare riservato alle seconde e terze classificate. Sabato, ultima trasferta di regular season le romagnole salgono a Bologna per affrontare la formazione emiliana delle Blue Girls, seconde in classifica con 5 gare di distacco dalle forlivesi. Le gare si giocheranno nel pomeriggio di sabato gara uno con inizio alle ore 14,00 e gare due a seguire, con previsioni meteo che danno la giornata di sabato come una delle più calde dell’estate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quattro sono le gare che hanno visto finora difronte le due formazioni, al debutto stagionale la Poderi chiuse con due nette vittorie prima del limite 0-11 e 1-11, già nel ritorno, come era prevedibile le cose cambiarono, se in gara 1 finita 3-0 la Poderi passò in vantaggio al terzo inning ed una superba Cacciamani controllo le mazze avversarie con i due punti della sicurezza che arrivarono solo alla sesta ripresa, in gara 2 le forlivesi sotto di 3-8 ad inizio quinto, con un big inning da sette punti rivoltarono il punteggio e portarono a casa la vittoria per 8-10 nonostante i 7 errori messi a referto dalle romagnole.

Nelle speciali classifiche la Poderi dal Nespoli guida in battuta con un media di .411 contro i .321 del Bologna 100 punti segnati per le forlivesi contro i 78 delle Felsinee. In pedana con Cacciamani media ERA di 0.42 la media di squadra di Forlì risulta di 2.00 contro la media ERA bolognese di 4.10 dove il miglior lanciatore Stella Turazzi finora registra una media ERA di 3.06. Finora l’arma vincente forlivese è stato l’attacco, nonostante l’uscita di scena di Piancastelli per lei 5 HR nelle prime sei gare e una media battuta di .714 , la media battuta .411 è rimasta molto alta e anche i fuoricampo non sono mancati ben 5 nell’ultimo turno di gara portando il totale di squadra a 13 HR, nel girone “A” a cinque squadre la somma dei fuoricampo di tutte le quadre finora è ferma a 11.

Sabato La Poderi dal Nespoli cercherà la gara che gli manca per chiudere anche matematicamente il discorso di accesso diretto ai play-off, Bologna cercherà di consolidare la seconda piazza del girone e tenere a debita distanza le toscane della Sestese per ora a tre gare di distacco, Sestese che sarà impegnata in casa contro le emiliane del Collecchio finora con una vittoria. In gara 1 in pedana Cacciamani per Forlì a cui le bolognesi nel precedente incontro opposero Stella Turazzi ma per ragioni di classifica potrebbero opporre la giovane Nannetti è tenere Turazzi per gara 2 ad affrontare la coppia Carlotta Onofri e Banchelli.

Nelle file forlivesi rientra nel roster Elda Ghilardi, assente finora per motivi di lavoro, dalla infermeria Martina Laghi dovrebbe essere a disposizione almeno per testare le sue condizioni, mentre giovedì sera in allenamento si è infortunata l’americana Gibson, per lei problemi al polso sinistro sicuramente non sarà della gara e la prossima settimana si valuteranno i tempi di recupero.

Guardando l’altro girone anche al girone “A” mancano tre gare alla fine della regular season e il prossimo week-end prevede la sfida al vertice fra la capolista Bollate 9 vittorie su 10 gare e la formazione del Saronno 8 vittorie su 10 gare, all’andata, in casa delle milanesi, fini con un pareggio, i risultati di queste due gare potrebbero meglio delineare la classifica dove per ora la terza forza Caronno deve solo guardarsi dalle inseguitrici le due formazioni venete del Bussolengo e dei Thunders.