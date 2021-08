Softball, Premier Cup 2021: vittoria in rimonta per la Poderi dal Nespoli

La Poderi dal Nespoli torna in campo il martedì con due impegni, entrambi sullo stesso diamante di Castions di Strada in cui si è giocato contro l'Apollo

La Poderi dal Nespoli inizia in maniera positiva la Premiere Cup 2021, l'equivalente della Coppa Campioni nel softball: in un match ricco di battute e di punti, le forlivesi hanno sconfitto 13-8 l'Apollo Bratislava, rappresentante della Slovacchia. Non si è trattato del migliore dei modi per esordire: gli otto punti subiti da un simile avversario, rispetto al quale il divario tecnico è apparso tangibile, potrebbero anche destare preoccupazione. Senonché, va ricordato che si tratta pur sempre della prima partita, che ogni esordio comporta qualche leggerezza da pagare, e che i conti si fanno sempre alla fine.

Forlì ha vinto in rimonta grazie ad una prova consistente nel box di battuta; dopo quattro attacchi delle slovacche, quindi esattamente a metà gara, il tabellone segnava un incredibile 8-3 in favore dell'Apollo, che oltretutto stava giocando meglio e quindi meritava il vantaggio. In poco tempo però la situazione si capovolgeva: con sette punti fra quarto e quinto inning, Forlì ritrovava le proprie qualità ed operava il sorpasso

Tutte e nove le romagnole del line up iniziale hanno battuto almeno una valida: anche facendo la tara ai lanciatori slovacchi, che hanno offerto una prova scadente, questo dà la misura del potenziale offensivo della Poderi dal Nespoli. Brookshire è stata un castigo, e ha chiuso con 4/4, 3 punti battuti a casa e un fuoricampo, e benissimo anche Ricchi (2/4 con 3 punti). Ottima nel box Van Gurp, suo il fuoricampo che ha idealmente dato via alla rimonta; meno bene in difesa, visto che l'olandese si è macchiata di due errori costosi. In pedana di lancio si sono date il cambio con alterne fortune Cacciamani e Leonella Elizabeth; l'americana Sheeley ha chiuso il match, tenendo a secco l'ultimo attacco del Bratislava.

Alle 10 ci saranno le spagnole del Rivas, che hanno superato le francesi con più fatica del lecito, e sono dilagate nel punteggio solo nel finale. Alle 15 sarà la volta delle RusStar Mosca, sconfitte all'esordio dalle olandesi ma non senza mostrare una discreta qualità.