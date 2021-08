Softball, Premier Cup: il Cbs Rivas Madrid mette ko la Poderi Dal Nespoli

Primo ko in Premier Cup per il Softball Forlì per mano del Cbs Rivas Madrid. Sebbene accreditate in sede di pronostico, le iberiche hanno comunque costruito più gioco e più occasioni, e poco si può discutere sulla loro vittoria. L'attacco forlivese è stato neutralizzato dalla lanciatrice avversaria, la venezuelana Ramirez: solo tre le valide concesse, due delle quali messe a segno da Vigna. Non sono bastate, troppo poco e troppo tardi. Forlì è ora chiamata a una riscossa immediata nel match pomeridiano contro le russe, ma soprattutto sa di non aver altre prove di appello: una seconda sconfitta metterebbe a rischio la possibilità di conquistare uno dei primi due posti al termine del girone preliminare, posti che poi consentono l'approdo in finale.

Se l'attacco ha stentato, pedana di lancio e difesa sono state pressoché impeccabili, e a loro volta hanno concesso il minimo alle avversarie. La difesa ha risolto positivamente un paio di situazioni difficili, e l'interbase vanGurp si è distinta in un difficile doppio gioco difensivo; la lanciatrice americana Sheeley ha mosso molto la palla e le madrilene hanno messo a segno appena cinque valide. Purtroppo due di queste sono venute nel corso della stessa ripresa, la sesta: prima un singolo di Carrera, poi un doppio di Gozategui su cui Vigna non è riuscita a compiere il miracolo nonostante un tuffo disperato; sarebbe stato il terzo out, inning finito, punteggio sullo 0-0 e chissà.

Nella parte alta dello stesso inning, il sesto, era stata Forlì a rendersi pericolosa con i singoli prima di Carlotta Onofri e poi di Vigna: ma con i battitori migliori nel box (vanGurp, Brookshire) le romagnole non sono riuscite a portare il corridore oltre la seconda base. La prossima partita delle romagnole è alle 15 contro le moscovite del RusStar, formazione ancora a segno di vittorie anche se ha mostrato gioco e carattere.