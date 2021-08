Softball, Premiere Cup: esplode l'attacco di Forlì, vittoria senza storia contro le praghesi dello Joudrs

Nel pomeriggio alle 15 Forlì sfida le olandesi del Roef!, squadra temibile in battuta e solida in pedana di lancio. E' già uno scontro diretto sulla strada verso la finalissima

In attesa del big match pomeridiano contro le olandesi, la Poderi dal Nespoli si sbarazza delle praghesi dello Joudrs con un vistoso 13-4, e sospensione anticipata del match per la regola della "manifesta superiorità". L'attacco delle forlivesi è esploso in tutto il suo potenziale, con tredici valide in appena cinque riprese di gioco. Sono arrivati anche tre home runs, messi a segno da Vigna, vanGurp e Brookshire, le prime tre del line up forlivese. Spettacolare il fuoricampo della messicana Brookshire, un "Grand Slam" da quattro punti che ha dato allo "score" romagnolo i connotati definitivi.

Tutta la squadra ha comunque battuto, e anche la difesa ha contenuto bene i pur temibili battitori céchi. In pedana si sono ruotate in tre: come lanciatore partente è stata scelta Leonella Elizabeth, recuperata all'ultimo momento da un fastidio muscolare, ma l'olandese ha sofferto pure troppo le mazze avversarie e concesso tre punti in avvio di match. L'ha rilevata dopo due riprese Samantha Sheeley, che pur incassando un paio di valide ha controllato bene i lanci e non ha fatto correre nessun pericolo alla difesa. Chiusura per Sierra Hyland, appena arrivata dagli States, mandata nel cerchio per abituarla da subito al clima di Coppa.

