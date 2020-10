Softball, Ricchi e Cacciamani premiate a Roma dal presidente del Coni Malagò

Venerdì mattina, le atlete della Poderi dal Nespoli Softball Forlì Beatrice Ricchi e Ilaria Cacciamani sono state premiate dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) Giovanni Malagò. A settembre, la Federazione Italiana Baseball e Softball (Fibs) ha annunciato che Ricchi e Cacciamani avevano conquistato la tripla corona rispettivamente come battitore e lanciatore. Nella stagione 2020, infatti, Beatrice Ricchi si è distinta come battitrice, terminando la regular season al primo posto nella classifica di media battuta (646/1000), di fuoricampi (5) e di punti battuti a casa (23).

Anche Ilaria Cacciamani è stata la miglior lanciatrice della Serie A1 di Softball nel 2020, con le migliori medie del campionato: 8 partite vinte, 0.53 di media punti subiti a partita e 99 strike out effettuati. Venerdì Malagò ha reso omaggio a queste atlete con una targa per lo straordinario traguardo raggiunto. Ricchi e Cacciamani fanno entrare Forlì nella storia del softball come seconda squadra nella storia del massimo campionato nazionale ad avere due giocatrici capaci di vincere la Tripla Corona nello stesso anno. Oltre alle due atleti forlivesi, erano presenti a Roma nella sede del CONI le squadre che hanno disputato le Italian Softball Series e le Italian Baseball Series 2020, ed i vincitori dei vari campionati giovanili.