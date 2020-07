Softball, super Piancastelli prima della partenza per gli Usa: terza vittoria di fila per Forlì

Terza giornata di campionato e terzo sweep consecutivo della Poderi dal Nespoli. Il Collecchio sabato scorso in terra romagnola ha tentato di rallentare la corsa delle forlivesi, ma l’attacco della Poderi non ha concesso scampo alle emiliane. Le due gare sono finite con il risultato di 8-1 e 9-4 per le padrone di casa. Con sei vittorie su altrettanti incontri per la formazione del tecnico Brusa è quasi fuga avendo la rivale più vicina, la formazione delle Blue Girls Bologna, a tre lunghezze. E’ stata la giornata di Piancastelli (per lei 4 valide su 6 turni delle quali 3 sono risultati HR), alla sua ultima gara con la Poderi in regular season. Già la prossima settimana volerà in Usa per partecipare ad una nuova lega professionistica che raccoglie molti dei migliori giocatori in circolazione.

Con queste due gare si è concluso il girone di andata, la Poderi dal Nespoli chiude a punteggio pieno con 6 vittorie e con 4 su 6 gare chiuse in anticipo. Sabato prossimo, il giro di boa, incomincia il girone di ritorno parte con la sfida fra Poderi dal Nespoli e Blue Girls Bologna. All’andata fini con due nette vittorie prima del limite per le Romagnole 11-0 e 11-1 i risultati. Domenica le Bolognesi hanno pareggiato nell’altra sfida del girone “B” contro le toscane della Sestese, in gara uno ha prevalso la Sestese per 6-5 con pareggio e sorpasso all’ultima ripresa, mentre in gara 2 le bolognesi hanno dilagato fino a chiudere anticipatamente al 6 inning per 3-17 a proprio favore.

Gara 1

In gara 1 per le forlivesi in pedana Cacciamani al primo inning con due out concede la sua terza valida e il primo doppio della stagione a Chiesa ma il corridore non va oltre la seconda base. Nel cambio campo l’attacco forlivese è subito aggressivo e con i corridori sulle basi sfrutta un paio di lanci pazzi del pitcher parmense e prima avanza e poi segna i primi due punti della gara. Cacciamani in pedana intanto macina strike out per lei saranno 10 in 6 riprese. Al terzo inning inizia lo show di Piancastelli lead off dell’inning colpisce la pallina oltre la recinzione per il parziale di 3-0 che si incrementerà a 4-0 grazie a al doppio di Veronica Onofri spinta a casa dal singolo della giovane Mambelli. Al 5 inning si ripresenta Piancastelli nel box e secondo fuori campo da 1 punto, 5-0 il parziale che anche in questo inning viene incrementato da un altro punto grazie alle tre valide consecutive di Ricchi, Cacciamani e Onofri V. con il punteggio che si fissa sul 6-0 a favore della squadra di casa. Al sesto inning la fine anticipata della partita con un out e un corridore sulle basi Piancastelli ritorna nel box e colpisce il suo terzo fuoricampo della giornata per i due punti che chiudono anticipatamente l’incontro con il punteggio di 8-0 a favore delle romagnole.

Gara 2

Gara 2 con Onofri Carlotta in pedana la gara inizia come gara 1, nel primo inning Grifagno batte un triplo, viene spinta a casa dal singolo di Onofri Veronica per il 1 punto romagnolo, seguono altri due singoli e l’inning si chiude con il parziale di 3-0 per le forlivesi. Al secondo inning altro punto forlivese per il 4-0. Al terzo inning la prima valida delle emiliane ma nulla di fatto. Passano due riprese a zero punti. Al 5 inning la pitcher forlivese concede una base ball e qualche valida di troppo incassa 2 punti e viene rilevata in pedana da Banchelli ma l’attacco emiliano spinge e segna prima su lancio pazzo e poi su doppio di Tondini che nel tentativo di raggiungere la terza base viene eliminata dal preciso tiro di Ricchi esterno centro a Cerioni posizionata a difesa del cuscino di terza, 4-4 il parziale e gara riaperta. Reazione immediata delle romagnole che nella parte bassa del inning con valida di Piancastelli, triplo di Ricchi e volata di sacrificio di Cacciamani si riportano in vantaggio 6-4. Nella sesta ripresa altra occasione per il Collecchio ma la grande difesa delle romagnole chiuda la porta, con basi piene Chiesa batte un secca linea sul seconda base che elimina il battitore al volo e poi coglie, nel rientro in terza, fuori base il corridore più avanzato e si chiude l’inning. Nella seconda parte dell’inning la Poderi allunga 4 valide di cui due doppi di Banchelli e Ricchi ed un errore difensivo fruttano i 3 punti del 9-4 che poi la romagnole difendano nell’ultimo attacco del Collecchio grazie anche al rientro di Cacciamani in situazione di basi piene, Cacciamani che confeziona 3 strike out che chiudono la gara sul 9-4 per le padrone di casa. Ottima la prestazione di Ricchi nel Box ad un passo dal Circle con un singolo un doppio e un triplo a suo attivo.