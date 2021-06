Softball, turno infrasettimanale: la Poderi dal Nespoli ritrova l'ex coach Calixto Soca

Turno infrasettimanale in serie A1 di softball. Mercoledì si gioca infatti la terza giornata del girone di andata e la Poderi dal Nespoli sarà impegnata in trasferta a Pianoro contro la formazione delle BlueGirls Bologna. Gara 1 si giocherà alle 14 e a seguire Gara 2. Le due formazioni vengono da un ultimo turno di campionato dove hanno completato uno sweep, le bolognesi ai danni della Sestese e le romagnole ai danni del Collecchio. In classifica viaggiano appaiate al primo posto con tre vittorie su quattro incontri alla pari delle venete del Castelfranco. Quest’anno alla guida delle bolognesi c’è il tecnico cubano Calixto Soca, tecnico che torna alla guida di un team dopo i 7 anni trascorsi alla guida del Forlì, oltre al tecnico della partita ci sarà anche l’ex Elisa Grifagno.

Le bolognesi hanno perso Brandi accasatasi a Saronno e il pitcher italiano Turazzi mentre si sono rinforzate con l’arrivo della coppia americana Texeira e Knudsen, la prima Texeira Stephanie Nicole nella stagione 2019 ha militato nelle file dei Thunders di Castelfranco Veneto dimostrandosi forte battitore .364 la media battuta 2019 e confermata ora con solo 4 gare giocate vanta una media battuta di .500 oltre che in battuta l’americana è una preziosa utility ricoprendo vari ruoli compreso quello di lanciatrice, la seconda straniera la lanciatrice Knudsen Cassady, proviene dalla Mississippi State University con una ERA di 2,06 in carriera con ben 416 Strike out su 404 inning lanciati, il suo debutto in Italia la vede già con due vittorie, con una media ERA immacolata 0.00 e ben 25 strike-out messi a segno su appena 13 inning lanciati, solo 3 le valide concesse e zero i punti subiti, sicuramente un cliente scomodo per tutte le squadre.

La Poderi dal Nespoli ancora in fase di assestamento, sotto la nuova guida dell’olandese Juni Francisca, sta dando cenni di risveglio dell’attacco, con in testa Piancastelli con una media di .625 con 2 HR e 9 RBI, ed una media battuta di squadra di .309. Anche in pedana l’ultima gara ha visto un netto miglioramento della straniera Elizabeth che ha concesso poco o nulla all’attacco del Collecchio a cui si aggiunge la sicurezza di Cacciamani che sigla con due vittorie le prime due gare lanciate. Interessante sarà la filosofia di gioco che i due tecnici metteranno in campo, il futuro contro il passato per la Poderi dal Nespoli e l’inizio di un nuovo ciclo per le Blue Girls. Nelle altre gare del girone B la Sestese riceve la formazione campana del Caserta, mentre Collecchio farà visita alla formazione veneta delle Thunders. Nel Girone A il match cluo a Bollate dove la formazione locale riceve la visita della capolista Saronno, il Caronno ospita l’altra formazione Bollatese il NewBollate, mentre a Parma andrà in scena la sfida fra Old Parma e Nuoro.