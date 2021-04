Spada e fioretto: il Circolo Schermistico Forlivese fa incetta di medaglie tra gli Under 14

Si è tenuta a Bologna nel weekend appena trascorso la prima prova regionale riservata a tutte le categorie Under 14 di Spada e Fioretto. La trasferta in terra emiliana ha regalato grandi gioie al Circolo Schermistico Forlivese, che ha portato i suoi atleti sul podio in tutte le gare in cui nel tabellone iniziale compariva il nome di almeno uno schermidore in divisa rossa. Nella gara di Spada che vedeva impegnati gli atleti della categoria Ragazzi/Allievi, si mette in luce Matteo Utili, che grazie ad una prestazione autorevole, arriva sino alla finale dove viene battuto al termine di un incontro molto intenso.

Positiva è stata anche la prova di Riccardo Magni e Nicoló Sonnessa che hanno concluso rispettivamente al 6° e 7° posto. Anche cimentandosi nel Fioretto, Sonnessa ha confermato il suo stato di grazia, conquistando uno splendido secondo posto. Tra i protagonisti c’è anche Davide Castellani, che ha concluso all'ottavo posto. Per quanto riguarda, invece, la categoria Ragazze-Allieve di Spada, a spiccare è il terzo posto di Chiara Castagnoli, sconfitta in semifinale dopo essere stata artefice di un percorso netto. Convincenti anche le prestazioni di Viola Casali, settima, e Mariachiara Testa, ottava. Nella prova di Fioretto femminile l’unica rappresentante del Circolo Schermistico Forlivese, Licia Mattiello, ha conquistato la prima posizione assoluta.

Nella categoria Giovanissime ha sfoderato una grande prestazione Nicoló Ceccaroni, che ha ottenuto il terzo posto. Tra i primi otto anche Mattia Fabbri e Gioele Masini. Vittoria sfiorata, tra le Giovanissime, da Margherita Ugolini, sconfitta in finale per una sola stoccata al termine di un incontro equilibratissimo. Bene anche Carlotta Versari quinta. Sono le spadiste, classe 2010, della categoria Bambine a guadagnarsi, peró, le luci della ribalta. La prova di Fioretto, disputata al mattino, ha visto le atlete forlivesi occupare tutti i tre posti del podio. Sul gradino più alto del podio si è issata Luna Onofrei, precedendo Francesca Spinelli e Chiara Gambino. Ottimo quinto posto per Matilde Palmieri.

Nel pomeriggio le ragazze sono tornate in pedana, questa volta per la gara di Spada: i risultati migliori sono arrivati da Spinelli con un altro secondo posto e da Palmieri terza classificata. Tra le prime 8 anche Onofrei. Nella categoria Maschietti, invece, Carlo Montalti ha conquistato posto nella Spada, Luca Castellani il secondo nel Fioretto e il sesto nella Spada, mentre Ernesto Spazzoli si è piazzato sul gradino più basso del podio in entrambe le prove. Menzione d’onore nei confronti del Circolo Schermistico Forlivese anche tra i GPG, risultando essere la società con più partecipanti nella due giorni di gare.