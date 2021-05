"Spinta al secondo arbitro": T-Rod squalificato per due giornate

Terrence Roderick paga a caro prezzo l'esplusione nel terzo quarto del match contro Udine, costato alla Pallacanestro Forlì 2.015 l'imbattibilità intena che durava dal dicembre del 2019. Il giudice sportivo l'ha infatti squalificato per due gare. Spiegato anche il motivo del cartellino rosso: ha "colpito il 2° arbitro con una spinta leggera sulla schiena". Il numero 34 è uscito di scena in una serata decisamente no sul punteggio di 47-57 a favore dei friulani: "T-Rod" si alternato a seguito di uno contrasto con Mobio, sanzionato all'americano: prima il tecnico dopo una prima reazione e poi, dopo pochi secondi, l'espulsione.