Calcio balilla umano, parkour, bmx, Mamamet e tanto altro: ritorna in piazza Saffi "Lo sport fa centro"

Camminate e biciclettate tra street art e Dante Alighieri; il villaggio bmx; il torneo di calcio balilla umano sui gonfiabili; e tante discipline da testare: scherma, arrampicata, parkour, pilates, tiro con l'arco, snowboard su simulatore. Ma anche il torneo di Mamanet, disciplina simile a palla rilanciata riservata alle mamme, e il basket in carrozzina. Piazza Saffi a Forli' torna a trasformarsi per due giorni, il 29 e 30 maggio, in una palestra a cielo aperto a disposizione per associazioni e palestre della citta' di mettersi "in vetrina". "Lo sport fa centro", organizzato dall'associazione Forli' sport e benessere, offre un'occasione per avvicinarsi a diverse discipline, non le solite, spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Da tanto tempo- aggiunge- cercavamo di capire quale fosse la giornata migliore".

L'anno scorso l'evento, dall'esperienza di Fitness and fun, e' stato spostato in piazza Saffi, con "ottimi risultati e migliaia di persone. Tante famiglie e giovani in centro si sono avvicinati a sport" quali bmx, vertical e softball e anche quest'anno "l'adesione sara' molto alta". E si' che il presidente di "Forli' benessere e sport" Paolo Proscia l'anno scorso era "scettico", ma poi sono state oltre 60 le iscrizioni di associazioni e palestre. A oggi sono 40 ma se ne attendono almeno altre 15, prosegue il vicepresidente Mattia Rossi, "in un anno critico": tra le attivita' la biciclettata street art e le due passeggiate educative con Gabriele Zelli su Dante a Forli' e gli alberi secolari del centro storico. Si aggiungono il torneo di calcio balilla umano; "Cammina cammina la salute si avvicina" per promuovere il movimento, con abbinato un concorso riservato alle prime, seconde e terze elementari; il torneo di skateboarding. E sabato sera "Pattini sotto le stelle", lo spettacolo di pattinaggio artistico in collaborazione con Pattinodromo Forli'. In caso di maltempo l'evento sara' spostato di una settimana. (Agenzia Dire)