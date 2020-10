Supercoppa Centenario, Dell'Agnello scalpita: "A Ravenna per vincere"

Faccia a faccia con l'OraSì Ravenna. Dopo il primo ciclo di amichevoli si comincia a fare sul serio. La Pallacanestro Forlì scenderà in campo sabato sera alle 20.30 per il primo turno del “Girone Bianco” della “SuperCoppa Centenario 2020”. Coach Sandro Dell'Agnello non nasconde la soddisfazione di tornare in campo: "Dopo tanti mesi finalmente giochiamo con lo scopo di ottenere i due punti e abbiamo tante motivazioni e tanta voglia. Anche se può sembrare una frase scontata, mai come oggi il suo significato è reale".

Sarà la prima partita ufficiale, che arriva dopo oltre un mese dal giorno del raduno: "Per svariati motivi siamo ancora in una fase di preparazione, ma devo dire che in queste settimane abbiamo lavorato veramente bene, con attenzione e voglia. Tutti i giocatori si stanno applicando molto e con la dovuta attenzione a quello che stiamo costruendo".

Si scenderà in campo per portare a casa i due punti che, vista la formula del torneo, sono già decisivi: "Vogliamo fare bella figura e possibilmente vincere, questo è sicuro. Siamo in un periodo che, per forza di cose, è caratterizzato da alti e bassi anche durante la stessa partita. Succede a tutte le squadre e dovremo essere bravi a ridurre al massimo i momenti di “down”".

Esordio con derby, contro una Ravenna. Così sugli avversari: "Mi piace per come è stata costruita, ha inserito dei giocatori importanti ed ha ampie rotazioni. Fanno del movimento il loro punto di forza, forse ancora più dello scorso anno”.

ARBITRI: Tirozzi Alessandro, Terranova Francesco, Tallon Umberto.

MEDIA: La gara sarà trasmessa in diretta su LNPPass a questo link https://bit.ly/3dcmXeq. Ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: https://bit.ly/fbpall2015; Instagram: https://bit.ly/IGpall2015).