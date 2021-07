Supercoppa, l'Unieuro nel Girone Rosso: sarà derby con Ravenna

Accedono alla Final Eight 2021 le sette squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata

Benedetto XIV Cento, Basket Ravenna e Kleb Basket Ferrara. Saranno queste le avversarie della Pallacanestro Forlì 2.015 in Supercoppa, inserita nel "Girone Rosso". Si comincerà domenica 12 settembre col derby a Ravenna; poi mercoledi 15 settembre contro Benedetto XIV Cento e domenica 19 settembre a Forlì comtro il Kleb Basket Ferrara. La Final Eight si disputera da venerdì 24 a domenica 26 settembre, in sede da definire.



Accedono alla Final Eight 2021 le sette squadre vincenti il proprio girone, unitamente alla Società organizzatrice dell’evento, nel caso non fosse già qualificata. In caso di parità, la squadra prima classificata viene determinata applicando i seguenti criteri: 1) quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone; 2) quoziente canestri generale del proprio girone; 3) sorteggio.





Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2021 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone; quoziente canestri generale del proprio torneo girone, depurato dei risultati della quarta classificata; e sorteggio.