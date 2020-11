Supercoppa, l'Unieuro sfida Udine: "Avversario tosto, faremo del nostro meglio"

Conto alla rovescia per i quarti di finale della "Supercoppa del Centenario 2020", che vedrà la Pallacanestro Forlì 2.015 impegnata venerdì pomeriggio al Pala Benedetto di Cento alle 15 contro l'Apu Udine. "Ci presentiamo a questa partita per fare del nostro meglio e provare a vincere, a prescindere da chi dei miei giocatori scenderà in campo - esordisce coach Sandro Dell'Agnello -. Avremo davanti una squadra che arriva alle Finali dopo avere fatto forse il precampionato più importante, con vittorie ampie e di spessore".

Udine ha strappato il pass per le Final Eight dopo avere vinto il girone rosso: "E' una squadra che ha ampie rotazioni con uomini di alto livello per il campionato di Serie A2. Faremo molta attenzione a quelle che sono le loro peculiarità, cosi come dovranno fare loro con noi". Da settembre l’Unieuro ha lavorato tanto in palestra, ed il coach vuole sottolinearlo: “Abbiamo fatto bene nelle amichevoli giocate durante queste settimane e, anche se non siamo mai stati al completo, credo si sia visto che stiamo costruendo una identità di squadra ben definita: una certa solidità difensiva e il piacere di passarsi la palla, con i giocatori che stanno imparando a conoscersi sempre di più. Sono due basi essenziali del nostro gioco, e per quello che faremo nei prossimi mesi".