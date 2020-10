Supercoppa Unieuro-Chieti: novità sulla prevendita dei biglietti

Novità nella prevendita dei biglietti per il secondo turno di Supercoppa del Centenario, che vedra domenica alle 18 l'Unieuro sfidare al Palafiera Chieti. I tagliandi disponibili sono acquistabili anche alla Caffetteria, Via Ravegnana, 146/A, e all'edicola Bartolucci, Via Seganti, 3/A, Forlì (angolo viale Roma). Sono acquistabili i biglietti esclusivamente nel settore Parterre (sia fronte e retro panchine, sia dietro i canestri). Il biglietto è nominativo e va presentato con il documento di identità all’ingresso all’Unieuro Arena. Si raccomanda inoltre, di leggere le norme di comportamento da rispettare dentro il palazzetto, che trovate a questo link: https://www.pallacanestroforli2015.it/norme-di-comportamento/



La prevendita continua anche online sul circuito vivaticket a questo link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/unieuro-forli-chieti-basket-1974/153828. Per qualsiasi informazione, potete contattare la segreteria al numero 0543/1753333 (giovedì e venerdì con orario 8.30 -12.30), oppure scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it.



