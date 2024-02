Taekwondo, Mattia Szabo (Edera) è campione italiano cadetti

Nella cornice del Pala Gianni Asti di Torino, lo scorso weekend si sono disputati i Campionati Italiani Cadetti 2024 di Taekwondo. La Polisportiva Edera Forlì era presente con due atleti, Mattia Szabo, 13 anni, nella categoria -49kg e Martina Mingozzi, 13 anni, nella categoria -47kg. Per Martina questa era la prima esperienza ad un campionato italiano, nonché la prima esperienza col nuovo grado di cintura.

La forlivese che pratica Taekwondo da meno di due anni sta bruciando le tappe viste le sue grandi potenzialità, ma manca ancora di esperienza di gara sul quadrato. Mingozzi ha affrontato al primo turno la calabrese Vanessa Talarico venendo sconfitta di misura nei due round disputati. L'altro forlivese in gara invece era Mattia Szabo, alla sua seconda esperienza ad un campionato italiano. Per lui sorteggio fortunato che gli permette di saltare i sedicesimi di finale. Agli ottavi invece gli si contrappone il genovese Davide Di Maio che Szabo sconfigge per 2 round a zero con punteggi netti. Ai quarti di finale il forlivese trova e sconfigge sempre due round a zero il campano Andrea Sestito approdando in zona medaglia. In semifinale l'ederino incontra il torinese padrone di casa Nicola Montalto. L'incontro questa volta è più combattuto, ma Szabo non cede un round nemmeno stavolta e vincendo i primi due si aggiudica l'approdo alla finale del campionato italiano.

Ad attenderlo in finale c'è il lombardo Christian Garbarino che come Mattia ha fatto percorso netto fino alla finale. Il primo round è molto combattuto ma Mattia riesce ad aggiudicarselo grazie ad un calcio in rotazione negli ultimi secondi. Nel secondo round il forlivese parte bene, ma ad un certo punto l'aggressività dell'avversario prende il sopravvento e Mattia è costretto a cedere il suo primo round a questo campionato italiano portando il verdetto al terzo ed ultimo round. Come prevedibile il terzo round è più combattuto e si mantiene sulla parità per quasi tutto il round. A spostare gli equilibri nuovamente un calcio in rotazione del forlivese che lo porta in vantaggio di quattro punti. A quel punto il lombardo prova il recupero negli ultimi secondi aumentando l'intensità, ma stavolta Szabo non si fa sorprendere e tiene il vantaggio fino al termine dell'incontro. Mattia Szabo è così campione italiano cadetti nella categoria -49kg. Per la Polisportiva Edera Forlì è l'ennesimo titolo tricolore che si aggiunge in una bacheca già ricchissima.