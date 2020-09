Tennis, campionati italiani Under 13: altra tripletta dei giocatori del Carpena

I portacolori del Carpena scatenati sui campi di casa, dopo la tripletta al 1° turno mercoledì ne hanno servita un’altra al 2°. Il risultato di assoluto rilievo tecnico porta le firme di Pietro Augusto Bonivento, Rafael Capacci ed Alex Guidi che hanno scelto il palcoscenico più importante per essere protagonisti, quello dei campionati italiani Under 13 by Noberasco in corso al Tennis Villa Carpena di Forlì.

Una prova di grande qualità per questi tre ragazzi che stanno dimostrando di essere tra i primi in Itala nella loro categoria, l’ennesima dimostrazione della bontà del lavoro tecnico svolto dalla scuola diretta dal maestro Alberto Casadei.

Notevole la prova di Alex Guidi che ha battuto 6-1, 6-3 Federico Pincini, testa di serie n.13, più sofferti, ma non meno convincenti, i successi di Pietro Augusto Bonivento su Samuel Estevez Junior (2-6, 6-3, 10-8) e di Rafael Capacci su Edoardo Mondini (7-5, 3-6, 10-5). In una giornata positiva per i giocatori locali va sottolineata anche la grande prova del cesenate Fabio Leonardi. Il giocatore che si allena con il gruppo di Tennix sui campi di Porto Fuori è già al quarto successo di fila in questi tricolori, visto che è partito dalle qualificazioni. Oggi si è imposto in scioltezza (6-3, 6-3) su Andrea Cadeddu, testa di serie n.7, mostrando una notevole qualità di gioco. Avanzano le prime due teste di serie, il n.1 Federico Cinà, figlio d’arte, ed Andrea De Marchi. Intanto è iniziato il doppio dove la coppia formata da Riccardo Surano e dal ravennate Mattia Di Bari è nei quarti dopo il successo per su Botto-Grieco per 6-2, 6-3.

Verso il Challenger

Come prestigioso prologo al Challenger Atp che scatterà il 19 settembre, il Tennis Villa Carpena organizza un torneo di qualificazione di notevole spessore. Dal 14 al 17 settembre sui campi del Club forlivese andrà in scena un torneo riservato a 16 giocatori di 1° e 2° categoria, per il vincitore c’è in palio una wild-card per le qualificazioni. Dunque si profilano quasi due settimane di grande tennis al Carpena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Risultati 2° turno singolare

Federico Cinà (n.1)-Paolo La Viola 6-2, 6-0, Francesco Capuano-Cristian Caetano Nunes (n.16) 6-2, 6-4, Alessandro Mondazzi (n.8)-Giovanni Ronzio 6-1, 7-5, Matteo Sciahbasi (n.9)-Gabriele Grieco 6-2, 6-1, Alex Guidi-Federico Pincini (n.13) 6-1, 6-3, Filippo Pecorini- Jannick Nganctha Llisio (n.5) 3-6, 6-2, 10-3, Ludovico Crocetta-Gabriele Crivellaro (n.12) 6-4, 6-2, Duccio Caciolli (n.11)-Carlo Zucchini Solimei 6-4, 6-3, Pierluigi Basile (n.6)-Diego Pinna 6-2, 6-2, Pietro Augusto Bonivento (n.14)-Samuel Junior Estevez 2-6, 6-3, 10-8, Michele Mecarelli (n.3)-Martino Guidotti 6-1, 6-4, Edoardo Betti-Riccardo Surano (n.10) 7-5, 6-2, Fabio Leonardi-Andrea Cadeddu (n.7) 6-3, 6-3, Jacopo Vasamì (n.6)-Francesco Genovese 6-7, 6-4, 10-2, Rafael Capacci (n.15)-Edoardo Mondini 7-5, 3-6, 10-5, Andrea De Marchi (n.2)-Andrea Chiavuzzo 6-4, 6-4. Doppio, 2° turno: Sciahbasi-Mondazzi b. Rizzo-Rossetti 6-1, 6-1, Bonivento-Crivellaro b. Capacci-La Viola 2-6, 6-1, 10-6.