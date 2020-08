Tennis, campionati italiani Under 13 maschili: primo turno condizionato dal maltempo

Prima giornata condizionata dalla pioggia nei campionati italiani Under 13 in corso al Tennis Villa Carpena. Peraltro il maltempo ha solo ritardato lo svolgimento di alcuni incontri che, iniziati sulla terra all’aperto, sono proseguiti qualche ora più tardi nei due campi in terra indoor. Insomma, il Club forlivese ha retto benissimo l’urto dei 15 match del primo turno della parte alta del tabellone. Passano agevolmente il turno d’esordio alcune teste di serie, come Jacopo Vasamì, Federico Pincini e Gabriele Crivellaro che ha superato il ravennate Luigi Valletta. Il portacolori del Villa Carpena, Alex Guidi, ha iniziato il suo match all’aperto contro Carmelo Gasparo Monticella, ma è stato interrotto dalla pioggia quando era avanti 6-5 nel 1° set. Il match è stato riprogrammato in serata sulla terra indoor.

Martedì altra raffica di incontri (i match iniziano alle 8.30), si giocano i match del primo turno della parte bassa del tabellone. Diversi i romagnoli impegnati, come Pietro Augusto Bonivento, testa di serie n.14 dei tricolori forlivesi. Il talento cesenate da poco è tornato ad allenarsi proprio nella scuola agonistica del Tennis Villa Carpena, Circolo nel quale ha mosso i primi passi sui campi da tennis. Lo attende all’esordio Angelo Lo Destro, match sicuramente da seguire, così come da seguire gli incontri che vedono in campo gli altri giocatori locali, a cominciare dai locali Riccardo Pasi e Rafael Capacci, attesi all’esordio rispettivamente contro Carlo Solimei Zucchini e Danny Stella, c’è attesa anche per il ravennate Mattia Di Bari, e per Fabio Leonardi, allievo di Tennix a Porto Fuori. Sempre martedì scatta il torneo di doppio, con in programma tutti match del primo turno, nel complesso la bellezza di 31 incontri tra singolare e doppio.

Risultati, 1° turno: Paolo La Viola-Matteo Negrini 6-1, 6-0, Francesco Capuano-Filippo Gaudenzi 6-2, 6-2, Giovanni Ronzio-Patrick Canola 6-4, 7-5, Matteo Sciahbasi-Andrea Bacchini 6-1, 6-2, Jacopo Vasamì (n.4)-Federico Troso 6-4, 6-2, Filippo Pecorini-Riccardo Agabiti Rosei 6-4, 6-2, Gabriele Crivellaro (n.12)-Luigi Valletta 6-0, 6-1, Federico Pincini (n.13)-Alberto Schold 6-2, 2-6, 10-6, Francesco Genovese-Daniele Faustini 7-6, 6-2, Ludovico Crocetta-Benjamin Junod 6-0, 6-0, Gabriele Grieco-Jery Silvestri 6-4, 6-4, Jannick Nghanctha Llisio-Mattia Rubicondo 6-4, 6-3.