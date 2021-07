Tennis Europe Under 12 al Villa Carpena: Pietro Gaudenzi e Carlo Paci concedono il bis

Seconda vittoria per Pietro Gaudenzi, figlio dell’ex davisman ed ex numero 18 del ranking mondiale, il ravennate Andrea Gaudenzi, ora presidente dell’Atp

Seconda giornata al Tennis Villa Carpena per i gironi del torneo Tennis Europe Under 12, intitolato alla memoria di un pioniere dello sport forlivese come Gaio Camporesi. Seconda vittoria per Pietro Gaudenzi, figlio dell’ex davisman ed ex numero 18 del ranking mondiale, il ravennate Andrea Gaudenzi, ora presidente dell’Atp. Non ha avuto vita facile il ravennate, ma alla fine l’ha spuntata su Mattia Logrippo.

Doppietta anche per il riminese Carlo Paci, campione italiano in carica Under 11, allievo della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia. Bene nella seconda giornata anche Riccardo Pretolani, wild-card del Circolo, che ha travolto l’ucraino Kukol. In campo femminile brillano Chiara Dal Pozzo, la giocatrice italo-sammarinese allenata da mamma Francesca Guardigli alla Pro Tennis School di Rivazzurra, ed Ilaria Rondinelli, figlia del maestro Alessandro Rondinelli ed allieva di Tennix.

Risultati, maschile

Gruppo A: Leonardo Fiocchi-Roch Wieczorek (Pol) 6-2, 6-0, Edoardo Gallo-Francesco Muratori 6-0, 6-1.

Gruppo D: Pietro Gaudenzi-Mattia Logrippo 4-6, 6-3, 10-5, Marco Meacci-Luca Pedrosa (Fra) 6-0, 6-0.

Gruppo C: Filippo Catalano-Riccardo Pontigia 6-0, 6-2, Riccardo Pretolani-Klimentii Kukol (Ukr) 6-1, 6-1.

Gruppo G: Amaury Abbas (Fra)-Mattia Cona 6-4, 6-1, Roberto Lavelli-Antonio Muratori 6-1, 6-0.

Gruppo E: Alessandro Arcangeli-Alessandro Vallicelli 6-2, 6-0.

Gruppo F: Lorenzo Rocco-Alex Romano 6-1, 3-6, 10-4.

Gruppo H: Tommaso Capasso-Moritz Glauser (Lie) 6-2, 7-6 (3), Marcello Longano-Giorgio Ruggeri 6-3, 3-6, 11-9.

Gruppo B: Andrea Petrini-Stefano Palanza 6-3, 6-1, Carlo Paci-Jakub Dvorak (Cze) 6-1, 6-0.

Risultati, Femminile

Gruppo H: Vittoria Vignolini-Milana Ronert (Usa) 6-1, 6-0, Ludovica Casalino-Camilla Montenet 6-1, 7-5.

Gruppo E: Styliani Noutsou (Gre)-Agnese Stagni 6-3, 6-0.

Gruppo A: Alice Iozzi-Giorgia Buccinotti 6-1, 6-1, Emma Serena-Sara La Noce 6-1, 6-3.

Gruppo D: Diletta D’Amico-Vittoria Magnani 6-1, 6-0, Bianca Baroglio-Anabela Rrustemi (Aut) 6-1, 6-2.

Gruppo G: Asia Basiletti-Nicole Villa (Sui) 6-3, 6-4.

Gruppo C: Farah Jansen (Bel)-Maria Luce Ossani 6-1, 6-2, Chiara Dal Pozzo-Sofia Cadar 6-0, 6-1.

Gruppo F: Anna Nerelli-Alessia Caselli 6-0, 6-0, Matilde Lampiano Garbarini-Gabriella Vaca Avendano (Col) 6-0, 6-0.

Gruppo B: Ilaria Rondinelli-Sara Santarelli 6-2, 6-3, Martina Cerbo-Silvia Dalle Molle 6-0, 6-1.

Doppio maschile, 1° turno

Romano-Scotuzzi b. Dvorak-Wieczorek (Cze-Pol) 7-6 (8), 6-1, Logrippo-Rocco b. Vallicelli-Pretolani 6-1, 6-4, Cona-Spircu b. Cerani-Longano 6-1, 6-3, Meacci-Paci b. Arcangeli-Palanza 6-0, 6-2, Di Rubba-Petrini b. Canas-Kukol (Esp-Ukr) 6-1, 6-4, Lavelli-Pontigia b. Cavalieri-Minakhin (Ita-Rus) 6-3, 6-3.

Doppio femminile, 1° turno

Buccinotti-Janssen (Ita-Bel) b. Cadar-Ranieri 7-6 (5), 7-6 (3), D’Amico-Matuella b. Gervasio-La Noce 6-2, 7-5, Iozzi-Vignolini b. Ossani-Rrustemi (Ita-Aut) 6-1, 6-0, Caselli-Fabbri b. Noutsou-Ronert (Gre-Usa) 6-3, 7-5.