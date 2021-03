Tennis, giovani talenti crescono: conclusa al Villa Carpena la maratona del Macroarea Nord Est

Si è concluso al Circolo Tennis Villa Carpenail “Macroarea” Nord-Est per le categorie Under 10, Under 12 e Under 14 sia in campo maschile che femminile

Una maratona di dieci giorni, con oltre 350 incontri disputati. Si è concluso al Circolo Tennis Villa Carpenail “Macroarea” Nord-Est per le categorie Under 10, Under 12 e Under 14 sia in campo maschile che femminile, che ha visto il successo di Alessandro Fronza e Alessia Minzat tra gli Under 10, di Denis Spircu e Finja Matuella tra gli Under 12 e di Mattia Di Bari e Sveva Pansica tra gli Under 14. "Siamo molto contenti di aver potuto organizzare questa manifestazione -sottolinea il direttore tecnico, Alberto Casadei -. La nostra struttura è ideale per questo tipo di manifestazioni e questo è dimostrato dalla grande fiducia che la Federazione ripone in noi coinvolgendoci sempre più spesso in organizzazioni così importanti a livello giovanile".

"Tutto si è svolto seguendo le più rigide regole e disposizioni anticovid grazie anche alla grandissima disponibilità e professionalità dimostrata da tutto il mio staff: i maestri Pacchioni, Pretolesi e Zanzi ai quali va tutto il mio più grande ringraziamento. A questa età è molto importante giocare e confrontarsi di continuo con giocatori della stessa categoria - ribadisce Casadei - e in un momento così difficile per lo sport poter disputare queste gare è veramente un toccasana per questi ragazzi. Altissimo il livello tecnico di questa manifestazione che ha visto ragazzi provenire da tutto il nord est accompagnati da allenatori e genitori che come sempre hanno sostenuto con grande senso sportivo tutti i ragazzi".