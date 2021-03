Tennis giovanile, al Villa Carpena la prima tappa del Circuito Junior Next Gen

Si tratta del più importante torneo giovanile d’Italia che per l’occasione viene divisa in quattro macroaree

Il Circolo Tennis di Villa Carpena ospiterà dall'11 al 21 marzo la prima tappa del Circuito Junior Next Gen, il più importante torneo giovanile d’Italia che per l’occasione viene divisa in quattro macroaree. L’area che ospiterà l'impianto di Villa Carpena è quella Nord-Est relativa alle

categorie Under 10, Under 12, Under 14 sia maschile che femminile. Sono attesi per questa manifestazione oltre 350 ragazzi che si daranno battaglia per dimostrare il loro valore con l’aspirazione di passare poi ai livelli successivi.

"Un riconoscimento da parte della Federazione Italiana Tennis che premia l’impegno, la dedizione e la passione di tutto il nostro staff, ma soprattutto premia i grandi risultati ottenuti dalla nostra scuola tennis negli ultimi anni culminata con la vittoria del tricolore Under 14 2020", spiegano dal circolo tennis Villa Carpena, che negli ultimi anni si è distinto per le ottime organizzazioni su tutti i tornei giovanili organizzati per concludere con il grande successo organizzativo e mediatico dell’Atp Challenger 2020.