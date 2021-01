Tennis, il forlivese Diego Bravetti vince il torneo Open del CT Pescara

Il 2021 si apre subito con un bel successo pieno per uno degli allievi della Galimberti Tennis Academy, nella nuova sede di Cattolica. Il forlivese

Diego Bravetti si è ggiudicato da protagonista il torneo nazionale Open del Ct Pescara, il trofeo “Ico”. Il 17enne 2.6 forlivese, accreditato della quarta testa di serie, negli ottavi ha battuto 6-3 7-5 il 2.7 Piero Finocchi, nei quarti ha concesso appena tre game (6-2 6-1) al pari classificato Gianmarco Cerasari, poi in semifinale ha superato per 6-2 6-7 (1) 10-2 il 2.7 Gianluca Piccoli, per concludere la sua cavalcata imponendosi in finale per 7-5 6-2 sul 2.6 Andrea Paolini.