Tennis, il numero 15 al mondo Fabio Fognini si allena sulla terra rossa del Villa Carpena

Non si sono spenti gli echi degli Internazionali di Tennis Città di Forlì, vinti poche settimane fa dal giovane talento Lorenzo Musetti. Il Villa Carpena in questi giorni ha ospitato un altro big del tennis tricolore: Fabio Fognini. Il numero 15 al mondo nel ranking Atp, da poco rientrato a calcare campi dopo il doppio intervento alle caviglie , ha scelto la terra rossa del Villa Carpena per allenarsi in vista del Forte Village Sardegna Open, neo nato Ato 250 con un montepremi di 271mila euro, in programma dal 12 al 18 ottobre a porte chiuse nel resort di Santa Margherita di Pula.

Sparring partner di Fognini i giovani Filippo Caporali, Matteo Monti e il 19enne ravennate Michele Vianello, reduce lo scorso settembre dalla vittoria al torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il primo trofeo "Pleion-Climaservice". Fognini ha anche fatto tappa al Polisportivo Otello Buscherini, dove ha incontrato Niccolò Strano, talento forlivese di beach tennis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto dalla pagina Facebook di Niccolò Strano