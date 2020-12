Tennis, il Villa Carpena sempre più palestra di talenti: "La nostra scuola allena i sogni"

Dopo un 2019 di altissimo livello anche il 2020 è stato un anno da incorniciare per il Circolo Tennis Villa Carpena. E la vittoria del Titolo Italiano Under 14 con Lorenzo Angelini, Riccardo Ercolani e Matteo Monti è solo la ciliegina sulla torta di una scuola tennis che è entrata sempre di più nell’élite del tennis giovanile italiano. Formata da oltre 100 ragazzi, tra scuola avviamento tennis e settore agonistico, il centro è diretto dal Maestro Alberto Casadei coadiuvato dai Maestri Giovanni Pacchioni e Sara Pretolesi, dal preparatore atletico Luca Rafelli e dagli Istruttori Luca Zanzi, Lorenzo Monti e Filippo Zanetti.

Come ogni anno la Federazione Italiana Tennis al termine di ogni stagione sportiva ha stilato la classifica Gran Prix Scuole Tennis e la compagine mercuriale è risultata la decima in italiana generale e la seconda nella categoria Standard School, categoria che raggruppa il maggior numero di scuole italiane. Gli allievi si sono aggiudicati il prestigioso Master Regionale Trofeo Australian sia in campo femminile che maschile.

Il Tennis Carpena ha voluto rimarcare il successo nel campionato italiano U14 con un video che segue quello intitolato "Tennis passione infinita” presentato il 10 novembre scorso. "Questi due video - viene spiegato - vogliono rappresentare la passione e di conseguenza il sogno che ogni ragazzo ha di poter arrivare ad essere protagonista. La nostra scuola allena i sogni e la passione di ogni ragazzo".