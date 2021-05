Tennis, la giovane promessa del Villa Carpena Angelini in finale nel doppio al National Sport Park Open

E' considerato un talento del tennis giovanile. Lorenzo Angelini, promettente giocatore del Villa Carpena Forlì, si è qualificato per la finale di doppio nel torneo Tennis Europe Under 16 albanese di Tirana, il "National Sport Park Open", su terra. In coppia con Guglielmo Verdese, numeri 4 nel tabellone, nel primo turno si sono imposti 6-3, 6-0 contro Caillat-Duzbasan (rispettivamente francese e turco), per poi sconfiggere i belgi Van Orshoven-Huysmans. In semifinale è arrivata la vittoria per 6-4, 7-5 contro Brunclik-Nano (rispettivamente ceco e slovacco, numero 1). Sfideranno nel round finale la coppia numero 2 sul tabellone composta dall'italiano De Sanctis e dal polacco Kokot.