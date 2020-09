Tennis, Lorenzo Musetti wild card agli Internazionali di Forlì

Comincia bene l’avventura di Giulio Zeppieri nelle qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Forlì, torneo Atp Challenger 100 organizzato da Mef Tennis Events al circolo Tennis Villa Carpena. Il mancino di Latina ha battuto Francesco Passaro, classe 2001 come lui, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti di gioco nel match più atteso della prima giornata di gara.

Zeppieri: “Musetti? Fantastico, successi meritati”

Una prestazione convincente da tutti i punti di vista che lascia soddisfatto ‘Zeppo’: “Non era una sfida facile. Io e Francesco siamo molto amici, ci conosciamo bene, è sempre complicato affrontarsi. Fortunatamente ho servito bene e sono riuscito a mantenere profondi i miei colpi con continuità, sbagliando davvero poco. Sono contento”. L’allievo di Piero Melaranci è reduce dagli Internazionali BNL d’Italia, in cui ha vinto due incontri nelle qualificazioni prima di arrendersi all’ultimo turno, in 3 set, contro l’amico Lorenzo Musetti: “L’esperienza di quest’anno al Foro Italico mi ha lasciato tanto. Prima di andare a Roma non ero in forma e facevo fatica anche fisicamente: al Foro, anche grazie all’atmosfera di uno dei circoli più belli del mondo, sono riuscito ad esprimermi alla grande. Le vittorie di Musetti? Fantastico. Naturalmente è anche merito mio, visto che ha dovuto battere me per entrare nel tabellone principale (ride, ndr), ma sono contentissimo per lui. Se lo merita, stava facendo le cose nel modo giusto e l’exploit è arrivato: spero ne vivrà tanti altri”.

Le stelle del main draw

Proprio Lorenzo Musetti sarà uno dei protagonisti del tabellone principale del torneo di Forlì, al via lunedì. Il talento di Carrara, che nel main draw del Masters 1000 di Roma ha eliminato Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori prima di arrendersi a Dominik Koepfer, ha ricevuto una wild card. Wild card anche a Salvatore Caruso, numero 87 del mondo, e allo statunitense Frances Tiafoe, numero 66 ATP che nel 2019 è stato nella top 30 del ranking mondiale. Pronti a scendere in campo al circolo Tennis Villa Carpena anche Cameron Norrie (68 ATP), Soonwoo Kwon (79), Yuichi Sugita (94), Lloyd Harris (95) e diversi portacolori azzurri tra i quali Andreas Seppi, Filippo Baldi e Riccardo Bonadio. Infine avanza in qualificazioni Alessandro Bega, giustiziere di Michele Vianello con lo score di 7-5 6-0. Bene anche gli statunitensi Christian Harrison ed Alexander Ritschard, lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo ed il tunisino Aziz Dougaz.

I risultati di sabato 19 settembre

Primo turno qualificazioni

Alexander Ritschard b. Fabrizio Ornago 6-3 6-7(5) 6-1

Nikolas Sanchez Izquierdo b. Ronald Slobodchikov 7-5 6-3 rit.

Giulio Zeppieri b. Francesco Passaro 6-3 6-2

Alessandro Bega b. Michele Vianello 7-5 6-0

Christian Harrison b. Sadio Doumbia 6-1 6-4

Aziz Dougaz b. Oscar Jose Gutierrez 6-3 5-7 6-2