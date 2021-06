Tennis, nuovo successo per il talento Lorenzo Angelini: conquistato il Super Next Gen Under 18

Non smette di stupire il talento forlivese del tennis Lorenzo Angelini. Reduce dal Challenger Atp del Villa Carpena, ha partecipato al Super Next Gen Italia Under 18 andato in scena al Ct Cordenons ha battuto il compagno di squadra Christian Capacci. Entrambi sono allievi della prestigiosa scuola tecnica del Carpena diretta dal maestro Alberto Casadei. Capacci in semifinale aveva battuto Angelo Rossi per 6-3, 6-2, mentre Angelini nell’altra semifinale si era sbarazzato di Francesco Testori Tesfagabri Yosiof per 6-4, 6-3.



Nel derby che ha caratterizzato il match-clou vittoria di Angelini per 4-0 e ritiro. Per lui successo pieno anche nella classifica a punti del Circuito, grazie alla quale avrà una wild-card per il tabellone principale di un torneo Itf Men’s Future. Capacci avrà una wild-card per le qualificazioni.