Tennis, un altro trofeo in bacheca per il giovane talento forlivese Lorenzo Angelini

Ancora un trofeo in bacheca per il giovane talento forlivese del tennis italiano Lorenzo Angelini. Il portacolori del Villa Carpena, in coppia con Guglielmo Verdese, ha conquistato il doppio nel “Tcw-Academy Junior International” a Weiblingen, battendo in finale per 6-3 e 6-1 la coppia Dallapiazza-Martellato. Nei quarti si erano imposti sul giapponese Honda e sull'italiano Pizzigoni per 6-4 6-4, mentre in semifinale sui tedeschi Nemeth-Schmidt per 6-4 6-1.

Il cammino in solitaria di Angelini al torneo , dove era il numero 14 del setting, si è fermato in semifinale. Dopo aver sconfitto i tedeschi Christopher Schlossmann (6-0 e 6-1), Christoph Truemper (6-2 e 6-2), Lasse Poertner (6-4 2-6 6-3) e nei quarti il francese Clement Bergantz (6-3 e 6-2), si è arreso in semifinale contro il polacco Tomasz Berkieta (numero 1), proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 e 6-2.