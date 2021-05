Tennis Under 16, il talento forlivese Lorenzo Angelini alza al cielo la coppa: suo il National Sport Park Open

La coppa è alzata al cielo con grande soddisfazione. Lorenzo Angelini, portacolori del Villa Carpena, ha conquistato e il doppio nel torneo Tennis Europe Under 16 albanese di Tirana, il "National Sport Park Open" (3° categoria). Una vittoria mai messa in discussione, maturata insieme al compagno Guglielmo Verdese. Numeri quattro nel tabellone, Angelini-Verdese si sono imposti nel primo turno contro il francese Caillat e il turco Duzbasan col punteggio di 6-3 e 6-0.

Al secondo hanno superato la coppia belga, composta da Van Orshoven-Huysmans, col risultato di 6-1 e 6-4. In semifinale hanno firmato un autentico capolavoro, sconfiggendo i favoriti del torneo, il ceco Brunclik e lo slovacco Nano per 6-4 e 7-5. Mai in discussione l'esito della finale. Angelini e Verdese hanno imposto da subito il loro gioco, con l'italiano De Sanctis e il polacco Kokot capitolati con un doppio 6-2. Una grande gioia per Angelini, seguito in questa impresa dal maestro Alberto Casadei.