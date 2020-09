Tennis, il Villa Carpena veste il tricolore: gli Under 14 campioni italiani

La squadra under 14 del Villa Carpena di Forlì ha vinto il campionato italiano a squadre di categoria. Il trionfo è arrivato ad Alassio dopo aver superato ai quarti di finale il Circolo La Stampa di Torino, poi in semifinale il Tennis Club Faenza ed in finale il Tennis Club Siracusa. A vestire il tricolore Lorenzo Angelini, Riccardo Ercolani e Matteo Monti, guidati dal capitano Giovanni Pacchioni. Per il Villa Carpena si tratta del secondo titolo nazionale dopo aver vinto 37 anni la serie A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.