Test derby al Pala Costa di Ravenna contro l'OraSì per l’Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 17.30, a porte chiuse per il pubblico. Un nuovo passo per Giachetti e compagni nel rodaggio dei meccanismi di gioco, contro una squadra già affrontata in Supercoppa e avversaria in campionato, utile a testare ulteriormente il livello di preparazione in vista dell’inizio della stagione. Al momento, salvo variazioni dell'ultimo, la stagione di A2 non subìra variazioni nel calendario: le Final Eight di Supercoppa si disputeranno a Cento dal 13 al 15 novembre (ai quarti i biancorossi affronteranno Udine), mentre la regular season partirà domenica 22.

Il tutto in attesa delle nuove decisioni del governo e della Regione finalizzate a limitare la diffusione del covid-19. Intanto i due giocatori dell'Unieuro Forlì 2.015 risultati positivi stanno bene e rimaranno in isolamento per dieci giorni in attesa del responso dei prossimi tamponi. Se saranno negativi potranno riaggregarsi al gruppo già martedì prossimo. Gli altri componenti del Team Squadra, sottoposti a tampone rapido, sono risultati negativi e continueranno nel regolare programma di allenamenti.