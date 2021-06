MotoGp, Dovizioso torna in sella all'Aprilia. E a Misano ingresso libero ai tifosi

Firmerà o non firmerà? I tifosi di Andrea Dovizioso attendono novità dopo il nuovo test con l'Aprilia programmato per mercoledì e giovedì al Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Al contrario della precedente uscita al Mugello, condizionata dal maltempo, il forlivese troverà due giorni caldi e soleggiati, con l'asfalto che probabilmente supererà i 50°C di temperatura. Con il forlivese ci sarà il test team di Aprilia Racing, che già lo ha accolto nelle prime due uscite.

Chi avrà la possibilità potrà assistere ai collaudi: contattato da RiminiToday, l'autodromo ha annunciato che l'ingresso è libero. L'ex portacolori della Ducati non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma ha accettato il ruolo di tester, avendo così la possibilità di non perdere dimestichezza con i bolidi della top class e allo stesso tempo fornire indicazioni utili alla casa di Noale che ben si sta comportando con Aleix Espargaro in questa stagione.

All'aperitivo di MotoGp al Misano World Circuit scenderanno in pista anche i piloti e collaudatori dei team di Aprilia, Honda, Ktm, Ducati e Suzuki. Grazie alla disponibilità dei team, l'autodromo aprirà gratuitamente l’ingresso al pubblico in Tribuna C. Vi si accede dall’ingresso a Mwc Square, su via del Carro. La tribuna avrà una capienza di 500 spettatori nel rispetto delle norme anti covid e sarà chiusa al raggiungimento del numero previsto.

La tribuna C è al paddock 3, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata Mwc Square, aperta e pronta ad accogliere gli appassionati su un’area di 11.000 metri quadrati, aperta tutti i giorni. Misano World Circuit è il primo circuito in Italia ad aprirsi quotidianamente al pubblico come punto di ritrovo e svago con accesso libero a tutti. In vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 17 al 19 settembre, sono disponibili fino all’8 luglio le offerte scontate per assistere al grande spettacolo della MotoGp. Biglietti e informazioni sulla piattaforma TicketOne e sul sito www.misanocircuit.com