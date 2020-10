Test F3 a Barcellona, Nannini si conferma velocissimo: rullo compressore sul passo gara

Matteo Nannini mostra tutto il suo talento anche nella seconda ed ultima giornata di test Fia Formula 3 Championship che si sono svolti a Barcellona. Velocissimo sul giro del tutto o niente, consistente e costante sul passo gara: ecco le qualità mostrate dal pilota di Forlì, nipote di Alessandro, ex pilota di F1. Dopo avere stabilito ieri, con il team Campos Racing, il miglior tempo assoluto di 1’32”170 su un totale di 30 monoposto al via, infrangendo la pole dello scorso agosto, il pilota forlivese è salito sulla vettura della Art Grand Prix. Anche quella di martedì è stata una giornata estremamente proficua.



Con la squadra francese, Nannini si è nuovamente confermato nelle posizioni di testa, chiudendo al mattino con il terzo responso di 1’32”252, un tempo leggermente più lento rispetto a quello ottenuto 24 ore, ma in considerazione del fatto di avere prevalentemente girato con un assetto più da gara, effettuando poi nel pomeriggio una vera e propria simulazione.



Sempre nel pomeriggio Nannini ha poi provato a mettere delle gomme nuove, con lo scopo di migliorare ulteriormente il proprio tempo. Ma una bandiera rossa ha reso definitivamente vano il suo tentativo. "Faceva un po’ più caldo di lunedì - esordisce nell'analisi -. Ma in generale ci siamo prevalentemente concentrati sulla simulazione di gara. In tutto ho completato 91 giri, una ventina in più rispetto a quelli di lunedì. Ho percorso tantissimi chilometri, prendendo confidenza con il team, con il quale mi sono trovato perfettamente a mio agio”.



Il primo tempo di lunedi ed il terzo di martedì confermano in ogni caso l’ottimo lavoro svolto dal pilota romagnolo (unico italiano in pista) nell’ottica del suo impegno 2021, dopo avere esordito quest’anno nella categoria con il team Jenzer Motorsport, conquistando un migliore terzo posto proprio a Barcellona.

