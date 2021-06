Tifosi distanti, ma fedeli: la Pallacanestro 2.015 vince il premio gold di "Lnp Pass Fidelity"

La Pallacanestro Forlì 2.015 conquista il titolo gold di "Lnp Pass Fidelity", il livello più alto del premio istituito da Lega Nazionale Pallacanestro rispetto alle dirette prodotte dalle società per il portale “Lnp Pass”. Nello specifico, i criteri seguiti per l'assegnazione di tale premio, sono stati la percentuale degli abbonamenti sottoscritti riferiti alla società in relazione al totale degli abbonamenti; la percentuale degli abbonamenti sottoscritti riferiti alla società in relazione al numero di abitanti; e il valore tecnico (qualità riprese e commento).

La società di via Corridoni ringrazia "ogni singolo tifoso biancorosso che, autonomamente o tramite le convenzioni proposte, si è abbonato a Lnp Pass. La vostra fedeltà, la vostra passione ed il vostro desiderio di seguirci, sono stati elementi essenziali che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Un ringraziamento va anche a Drakin Production, per la qualità di produzione delle partite casalinghe: una bella e fruttuosa collaborazione che va avanti da tanti anni con risultati importanti. Ed un altro ringraziamento va ai nostri cronisti Enrico Pasini e Stefano Benzoni che, con la loro professionalità e conoscenza della materia, rendono apprezzabile e coinvolgente la visione delle gare".