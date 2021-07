Tirreno e Adriatico uniti da un'unica pedalata di 522 chilometri: l'impresa in memoria del padre morto per covid

Nuova impresa ciclistica del ciclista amatoriale forlivese Andrea Brunelli. Il 39enne mercoledì ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere il "Parco Cani e Bimbi" di Predappio, creato con le donazioni dei cittadini e le associazioni del territorio, dove i bimbi trascorrono i pomeriggi a giocare.

L'impresa - sostenuta dall'associazione "Bike Concept" di Meldola, guidata dal presidente Enrico Filippi - consisteva nel portare a termine in una unica pedalata, un giro denominato "Pàr la mì Strèda, una Tirreno - Adriatico per Tonino" con partenza da Predappio, e passaggio al valico Tre Faggi, Firenze, Pisa e Viareggio (mar Tirreno), per poi tornare verso la Romagna passando da Lucca, Pistoia, Firenze, Valico del Muraglione, Vallata del Montone fino a Forli, aggiungere Cesenatico (Mar Adriatico) e chiudere il cerchio ritornando a casa a Predappio, per un totale di circa 520 chilometri.

"Il Giro - spiega Brunelli - è stato pensato in memoria di mio padre Antonio, noto poeta romagnolo scomparso a dicembre per Covid-19, in quanto Viareggio è una città dove ha passato tanti trascorsi lavorativi della sua vita (falegname di professione per più di 40 anni) dove allestiva arredamenti dentro navi da crociera; mentre Cesenatico è la località turistica dove da bambino passavo le ferie con i miei genitori. Quindi unire questi due punti mi ha concesso di rendere onore alla sua memoria, dando senso a tutto tornando a casa, in quanto lui era grande appassionato di sport e adorava la nota corsa ciclistica "Tirreno Adriatico"".

Brunelli racconta la sua impresa: "Ho iniziato a pedalare sabato mattina alle 3:30 per terminare il tutto alle 23:45 per un totale di 522 chilometri e 3300 metri di dislivello positivo ai 30 chilometri orari di media oraria, completamente in solitaria e autogestito per ogni forma di supporto come soste tecniche, rifornimenti e quant'altro". Nel frattempo continua la raccolta fondi: "Sarà aperta ancora per qualche giorno. La somma raccolta tra le donazioni online e le offerte ricevute a mano supera i 300 euro, che saranno interamente devoluti all'associazione per il miglioramento del parco e l'acquisto di nuovi giochi".