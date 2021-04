Tra F3 e F2, cinque giorni di test: un tour de force attende Matteo Nannini

Matteo Nannini si prepara a scendere in pista a Barcellona, prendendo parte alla seconda sessione di test pre-stagionali della Formula 3 (mercoledì e giovedì) per poi calarsi nell’abitacolo della sua monoposto di F2 da venerdì a domenica. Il doppio impegno del giovane pilota di Hwa RaceLab si concretizzerà in cinque giornate non-stop sul Circuit de Catalunya-Barcelona, teatro del round di apertura del campionato 2021 di Formula 3 dal 7 al 9 maggio.



Mercoledì e giovedi Nannini avrà l’opportunità di continuare il lavoro avviato a Spielberg sulla sua monoposto di Formula 3 con 12 ore di sessione a disposizione, a partire dalle 9 del mattino. Al fine di simulare le condizioni della prima gara stagionale, i piloti monteranno le Pirelli P Zero hard, le stesse gomme previste per il primo gran premio. Attività senza soluzione di continuità per Nannini al termine dei test di F3: le tre giornate successive saranno fondamentali per preparare al meglio la tappa di Monte Carlo di Formula 2, in programma per il 20-22 maggio.